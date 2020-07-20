Deniz Yücel bile almanlara yaranamadı

TERÖR örgütü PKK'nın propagandasını yapmak suçundan Türkiye'de yargılanan ve 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel, yaptığı tüm yalakalıklara rağmen Almanlara yaranamadı. Irkçılar, Yücel'i de hedef seçip tehdit mektubu gönderdi. NSU 2.0 imzalı hakaret ve tehdit içerikli mektup Yücel'e elektronik mail ile ulaştırıldı.DENİZ Yücel, 1 Haziran 2016 ile 28 Şubat 2017 arasındaki 54 haberinde PKK ve FETÖ'yü övdü. Yücel, Kandil'de PKK elebaşı Cemil Bayık ile görüştü, kanlı örgütün Almanya'da düzenlediği etkinliklerde boy gösterdi, yazılarında 'Türkiye'de Kürtlere işkence yapılıyor' iftirası attı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretler yağdırdı.