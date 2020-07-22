Polis Müslümanları korumuyor

ALMANYA Müslümanlar Konseyi Başkanı Aiman Mazyek, ülkede Müslümanlara yönelik koruma önlemlerinin yetersiz olduğunu dile getirdi. Camilere yönelik saldırılardan ya da terörden endişe duyduğunu belirten Mazyek, her ırkçı eylemde siyasetin ve devletin verdiği tepkinin son derece dikkatli şekilde takip edildiğini hatırlattı.MAZYEK, Müslümanların Alman güvenlik makamlarınca yeterince korunmadıkları hissine sahip olduklarını belirtti. Önlemlerin artırılması talebini defalarca dile getirdiklerini belirten Mazyek, "Neredeyse her hafta camilere yönelik yeni saldırılar gerçekleşiyor. Tatil ve cuma günleri özel bir koruma yeterli olacaktır" dedi.