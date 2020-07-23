5 bin emekliye 2 milyon Euro

Almanya'nın 2018 yılında yurtdışında 10 ülkede yaşayan 46 bin 872 emekliye her ay 13,4 milyon euro havale ettiği açıklandı. Almanya'nın en fazla emekli maaşını İtalya'ya ödemesine rağmen, en çok paranın Fransa ve Türkiye'ye gönderildiği bildirildi. Türklerin aylıklarının İtalyan emeklilerden iki misli daha fazla olması da dikkat çekti.Açıklanan verilere göre Alman emeklilik sigortaları Türkiye'de yaşayan 5 bin 81 emekliye her ay 2 milyon 170 bin euro havale etti. Türk emeklilerin aylık ortalaması 427 euro. Almanya'nın yurtdışına gönderdiği aylıkların en yüksek olduğu ülke Fransa. Fransa'da yaşayan emeklilerin ortalama 440 euro aldığı belirlendi. En düşük maaşlar ise 161 euro ile Polonya'da.