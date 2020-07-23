Bu işin çivisi çıktı

KÖLN'de büfe işleten Azerbaycan vatandaşı Vugar Askerov, müşterilerini rahatsız eden Almanı dükkanından çıkması için uyardı. Bundan rahatsız olan ırkçı, tehditler savurdu. Büfeci Askerov'a "Sen kimsin ki beni Almanya'dan kovuyorsun. Burayı mahvedeceğim" diye tehditte bulundu. Faşist, tehditlerini polisin yanında da sürdürdü.ASKEROV, "Polislerin yanında da 'Yabancılar geri dönmelidir' diye bağırdı. Daha sonra işyerimin duvarına ırkçı ifadeler yazdı. Yine polis çağırdım. Yine sonuç çıkmadı. Sonra çantasında benzinle geldiği güvenlik kameralarında belli oldu. Büfenin yanında duran aracımın camını kırdıktan sonra içine benzin döküp ateşe vermiş" dedi.KUNDAKÇININ otomobilin yanması halinde alevlerin büfeyi de saracağını düşündüğünü anlatan Askerov, "O anlara şahit olanlar da var, ancak müdahale etmiyorlar. Polise güvenlik kamerası kaydını verdim, bekliyorum. Polisin yanında bile yabancı düşmanı olduğunu açıkça ifade etti" diye konuştu.