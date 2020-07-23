Sally’nin hediye isyanı

SALİHA Özcan (Sally), kızları Samira ve Ela'nın geleceği ve eğitimi için özel günler ile bayramlarda hediye almalarının daha doğru olacağını ifade etti. Eşi Murat ile birlikte video çekip sosyal medyada paylaşan pedagog ve eski ilkokul öğretmeni de olan Özcan, "Çok fazla hediye alıyoruz. Lütfen artık hediye göndermeyin. Hediye yerine sosyal medya kanallarımızı beğenin ve yorum yapın"çağrısında bulundu.ÖZCAN, "Bu çok daha anlamlı bir hediye olacaktır. Çamaşır makinesi bile gönderiliyor. Her şeyi alacak maddi gücümüz var" dedi. Sally's Welt adı altında Heidelberg kenti yakınlarındaki Waeghausel kasabasında markalaşan Özcan ailesi, 60 kişiye istihdam sağlıyor ve binden fazla ürünün satışını gerçekleştiriyor.