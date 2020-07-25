Derdin ne Maas?

Federal Hükümetin Turizm Sorumlusu Thomas Bareiss, "Ege Bölgesi, İzmir, Antalya ya da Bodrum gibi yerlerde enfeksiyon oranlarının düşük olması halinde, adım adım açmamız gerekir. Koronavirüs vaka sayılarının düşük kalması halinde hükümetin "daha uzun süreli seyahat uyarılarında bulunması için de bir gerek yok" dedi. Buna rağmen Dışişleri Bakanlığı dün Türkiye ile ilgili seyahat uyarısında bir değişiklik olmadığını açıkladı. Bakanlık tarafından güncellenen seyahat uyarılarında Türkiye konusunda beklenen olumlu adım atılmadı. Dışişleri Bakanı Maas'ın Türkiye karşıtlığının bunda önemli rol oynadığı Thomas Bareiss düşünülüyor. FRANKFURT