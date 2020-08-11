Okullarda maskeli dönem

KORONAVIRÜS çıkan okullarda eğitime anında ara verilirken, dün Rostock kentinde bir okulda 4 öğrencide virüs tespit edildi. Bu okul da hemen kapatıldı. Öğrencilerin, aileleriyle birlikte yurtdışında tatil yaptığı açıklandı. Aileye yapılan ilk testin negatif, ikinci testin ise pozitif çıktığı bildirildi. Dün Schleswig Holstein ile Berlin ve Brandenburg eyaletlerinde de okullar açıldı. Çocukların okula maskeyle gitmeleri dikkat çekti.SCHLESWIG Holstein'da öğrencilere okulun ilk iki haftasında ders esnasında da maske takılması tavsiye edilirken, Brandenburg'da okul binalarında ve yemekhanelerde maske takılması mecburi. Yarın ise, Türk nüfusun en yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde (NRW) okullar yeniden açılacak. Eyalette derste maske mecburiyeti olacak.