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Rus aşısı yeterince test edilmedi

Giriş Tarihi: 13.8.2020 ABONE OL
Rus aşısı yeterince test edilmedi
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında yürütülen aşı çalışmaları kapsamında Rusya ilk koronavirüs aşısının tescillendiğini açıklamıştı. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ise, aşının yeterince test edilmediğini söyleyerek, "Aşı çalışmalarında en önemlisi ilk olmak değil, güvenli bir aşıya sahip olmak" dedi. Rusya'nın tescil ettiği aşıyla ilgili eldeki bilgilerin çok sınırlı olduğunu vurgulayan Spahn, bunlardan birinin "aşı denemesinin 3., yani son fazının tamamlanmamış olması. Aşıların etkinliği son fazda belgelenebilir" diye konuştu.
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Rus aşısı yeterince test edilmedi
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