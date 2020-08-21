Hanau’nun yaşadığı en korkunç gün

ALMANYA'NIN Hanau kentinde Tobias Rathjen adındaki ırkçının katlettiği dördü Türk 9 kişi, altı ay sonra düzenlenen tören ile kentte anıldı. Törende konuşan Hanau Büyükşehir Belediye Başkanı Claus Kaminsky, "Barış zamanında Hanau'nun yaşadığı en korkunç gündü. Nefret, terör ve şiddete karşı birlik olmalıyız. Acımız hala büyük" diye konuştu.YHANAU kent merkezindeki meydanda gerçekleşen törende kurban yakınları, saldırının tüm boyutlarıyla aydınlatılması gerektiğini ifade etti. Törende, ırkçılığın ve nefretin toplumda yeri olmaması gerektiği vurgulandı. Törene, kurban yakınlarının yanı sıra, Hanau halkı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile siyasiler katıldı.