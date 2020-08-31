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'da polisin protestoculara şiddet uygulaması tepki çekti

'nın başkenti 'de, polisin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini protesto eden biri hamile iki kadın göstericiye şiddet uygulaması tepkilere neden oldu.

AA
Giriş Tarihi: 1.9.2020 00:07 Son Güncelleme: 1.9.2020 00:23 ABONE OL
Almanya'da polisin protestoculara şiddet uygulaması tepki çekti

Tiergarten'de bulunan Zafer Anıtı önünde izinsiz toplanan göstericilere polis müdahale etti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, 4 polisin bir kadını yere yatırarak kelepçelemek istediği, kadının direnmesi üzerine polislerden birinin kadına şiddetli şekilde yumruk attığı görülüyor.

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Görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine kullanıcılar, polisin protestocuya şiddet uygulamasına tepki gösterdi.

Berlin polisinden yapılan açıklamada, Kovid-19 önlemlerine uymayan söz konusu kadının, gözaltına alınmak istenirken şiddete uğramasının ardından soruşturma açıldığı kaydedildi.

Alman medyasında yer alan haberlerde, polisin şiddet uyguladığı diğer bir kadının da hamile olduğu ve polis tarafından yere yatırılarak üzerine basıldığı öğrenildi.

Polisin açıklamasında, hamile kadının polise tükürdüğü ve mukavemette bulunduğu ifade edilerek, iki kadının da hastaneye gitmeyi reddettikleri belirtildi.

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Almanya'da polisin protestoculara şiddet uygulaması tepki çekti
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