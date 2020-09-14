Türkgücüyüz hakkımızı söke söke alırız

Almanya'da Federasyon Kupası (DFB) ilk tur maçları için geri sayım başladığı anda gelen bir mahkeme kararı, gündeme oturdu. 4. Ligi şampiyon olarak tamamlayan ancak kupaya alınmayan Münih Türkgücü'nün, 'Kupaya katılmak bizim hakkımız' itirazı haklı bulundu. Bu kararın ardından Bundesliga devlerinden Schalke 04'ün birinci turdaki rakibi 3. Lige yükselen ekibimiz oldu.BAVYERA Futbol Federasyonu kupaya katılacak amatör takım olarak 4. Lig'in liderini bildirdi. Bildirilen tarihe göre bu takım FC Schweinfurt 05'ti, ancak Münih Türkgücü, "Biz liglere ara verilmeden önceki liderdik. Şampiyon olduk. Kupaya bizim katılmamız gerekirdi" diye itiraz etti. İtirazı değerlendiren Mahkeme, Schweinfurt-Schalke maçının oynanmasına iki gün kala itirazı yerinde buldu.KARAR spor kamuoyunda gündeme otururken, Schalke 04'ün Schweinfurt ile oynayacağı maç iptal edildi. Schalke yeni rakibini analiz etmeye başladı. Türkgücü yönetimi ise kararın yerinde olduğunu söyleyerek memnuniyetlerini belirtti ve "Artık maç günü Schalke stadını dolduracak Türkler, takımımıza destek olur diye umuyoruz" dedi.