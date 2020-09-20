Koronavirüste korkutan gelişme

Vaka sayısının giderek artması üzerine ünlü Alman virolog Christian Drosten'den endişelendiren açıklama geldi. Drosten, yaklaşık 2200 yeni günlük koronavirüs vakasının artık bir dalgalanmadan ziyade, net bir artış göstergesi olduğunu bildirdi. Ağustos ayında kısa süreli artış ve düşüşlerin tatil sezonuna bağlı olduğunu ve virüsün yurtdışından geldiğini belirten Drosten, "Ancak şimdiki durum öyle değil. Şimdiki vakalar, Almanya'da meydana gelen vakalar" dedi ve dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. FRANKFURT