ALMAN polisindeki ırkçılık, günden güne daha büyük bir sorun haline gelse de, siyasilerin ve güvenlik birimlerinin polisleri her defasında körü körüne koruması sorunu büyütüyor. Son olarak meydana gelen iki olay, Almanya'da polisin dokunulmazlığı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Dresden kentinde bir polis göstericiyi vurmakla tehdit etti. Polis memuru gösteri sırasında bir gence, "Beni itersen kurşunu yersin" dedi.POLİSİN sözleri kameralara yansıyınca, Dresden Emniyet Müdürü Jörg Kubiessa, açıklama yapmak zorunda kaldı. Ancak açıklama şaşırttı. Kubiessa, "Memur bunu itiraf etti. Üzgün olduğunu söyledi. Memur hakkında disiplin kovuşturmasına gerek yok" dedi. Alman polisi göz göre göre yaşanan polis şiddetine bile inanılması zor kılıflar uydururken, kameralara yansımayan olayların nasıl örtbas edildiği merak konusu oldu.POLİSE ve yargıya göre polis şiddeti diye bir şey yok. Neredeyse hiçbir polis görevde işlediği suçlardan ötürü yargı önüne çıkmıyor. Savcılar polisi her türlü suçta bile bir şekilde aklamanın kırk türlü yolunu buluyor. Son dönemlerde polisin yaptıkları her yerde çekim yapılabilmesi sayesinde ortaya çıksa da, karanlıkta kalan binlerce olayın olduğu tahmin ediliyor.ALMANYA'DA son dönemlerde Hamburg'da 15 yaşındaki bir Türk çocuğu, Düsseldorf'ta 15 yaşındaki Fas uyruklu Mohammed A. ile Mülheim an der Ruhr kentinde 22 yaşındaki Batuhan Gök polis şiddetine maruz kalmıştı. Alman polisinin şiddeti Amerika'da polis tarafından öldürülen Georg Floyd'a benzetilmiş ve büyük tepkilere yol açmıştı. Şiddeti Kuzey Ren Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul, "dehşet verici" olarak nitelendirmişti.GÖTTINGEN kentinde de internet üzerinden canlı oyun oynayan 19 yaşındaki gencin kamerası açık olduğu için polisin saldırısı an be an kameralara yansıdı. Gencin canlı olarak bağlı olduğu ve birlikte oynadığı arkadaşları, tokadı canlı olarak izleme ve kaydetme imkanı buldu. Olay ortaya çıkınca da polis açıklama yaptı. Göttingen Emniyet Müdürü Thomas Rath, gencin memura hakaret ettiğini ve memurun "elinin kaydığını" söyledi. Rath, tokadı insani olarak anlayabildiğini, ancak buna rağmen "uygun olmadığını" söyledi.