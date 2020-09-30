Merkel’in yeni korona planı

BaşbakanAngela Merkel'in en çok üzerinde durduğu konu ise ekonominin canlı tutulması ve okulların açık tutulması oldu.Kafeterya ya da restoranlara gidip de yanlış isim veya irtibat bilgisi verenlere 50 euro ceza.100 bin nüfusa günlük 50 yeni vaka sayısına ulaşılan bölgelerde hızlı bir şekilde kısıtlamalar ve karantina hayata geçirilecek. Maske mecburi olacak.Sınırı aşan bölgelerde aile içinde ve arkadaş arasındaki eğlence ve özel buluşmalar da kısıtlanacak. Kapalı alanlarda 10, açık alanlarda 25 kişi buluşabilecek.100 binde 35 vaka durumunda bu sayı kapalı alanda 24, açık alanda 50 olacak.Hızlı testler yaygınlaştırılacak. Riskli bölgelerden dönenlerin kendisini online sisteme kaydetmesi gerekecek.Grip aşısında yaşlılara, sağlık çalışanlarına ve riskli grupta bulunanlara öncelik tanınacak.Sağlık sektörüne 2026 yılına kadar 4 milyar euroluk kaynak sağlanacak. 5 bin yeni kadro açılacak.Havalandırma tesisatlarını yenileyeceklere teşvik verilecek. Bunun için toplam 500 milyon euro ayrılacak./ BERLİN