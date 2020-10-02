Polis teşkilatına faşist kuşatma

Almanya'da güvenlik birimlerindeki ırkçı akım giderek ürkütücü bir hal alıyor. Kuzey Ren Vestfalya (NRW) polisindeki ırkçı chatleşme grubunun benzeri Berlin'de ortaya çıkarken, skandal gizli servise de sıçradı. Berlin'de, NRW polisindeki gibi ırkçı bir chatleşme grubu olduğu tespit edildi. Bu skandalın şoku yaşanırken, NRW gizli servisinde de ırkçı ajanların olduğu ortaya çıktı.Berlin Polisi'ndeki ırkçı skandalı ARD televizyonunda yayınlanan Monitor programı ortaya çıkardı. 25'ten fazla polisin dahil olduğu grupta Müslümanlar "taş devri kültürüne ait fanatik insanlar" olarak tanımlandı. Polisler "sıçan"a benzettikleri mültecileri ise "tecavüzcü" diye tanımladı. Bir amirin chat grubundaki yazışmalardan haberdar olmasına rağmen cezai işlem için girişimlerde bulunmadığı belirlendi.TAM bu şokun etkisinin yaşandığı sırada, bu kez de gizli servisi ırkçı ajanların sardığı öğrenildi. Burada en çok dikkat çeken nokta, ırkçı olduğundan hareket edilen 4 ajanın 3'ünün aşırı sağcıları takip edip onları gözetim altında tutan bir ekipte görevli olması. Ülkenin iç güvenliğini tehdit eden Neo-Nazilerin takibini gizli servis aslında doğrudan Neo-Nazilere teslim etmiş.SKANDALIN ortaya çıkmasıyla ekip lağvedildi. Kuzey Ren Vestfalya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ayrıca daire başkanlarının da değiştirildiği bildirildi. Bir ajanın Facebook'ta Neo-Nazilerle arkadaş olduğu belirlendi. İçişleri Bakanı Horst Seehofer ise, "Hiçbir şeyi örtbas etmiyoruz, olayların üzerine gidiyoruz" dedi. Seehofer, poliste ırkçı kaynadığı açıkça belli olmasına rağmen ısrarla polisteki ırkçılığı inceleyecek bir araştırmaya karşı çıkıyor.BERLİN İçişleri Senatörü Andreas Geisel adına olayla ilgili yapılan açıklamada, "Eğer iddialar doğruysa bunlar kabul edilemez ve modern, dünyaya açık bir başkent polisine yakışmaz" denildi. Alman Sivil Polis Birliği (BDK) Başkanı Sebastian Fiedler ise, "Paylaşımlarda bulunanlar, anayasaya yemin ettiler, paylaşımlar ise tam tersini gösteriyor" ifadelerini kullandı.Murat TOSUN/BERLİN