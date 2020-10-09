Faşistler sahaya indi

Almanya'da ırkçı skandalların ardı arkası kesilmiyor. 24 dakikada bir aşırı sağ saldırının yaşandığı ülkede polis içerisinde var olan ırkçı yapılanma tartışılırken bu kez yeşil sahadan bir skandal haberi geldi. 2. Bundesliga ekibi FC Nürnberg'in sahası ırkçılar için propaganda alanı oldu. Faşist lider için Nürnberg'in sahasına "Huzur içinde uyu Kecki" pankartı asıldı.FAŞİST olduğunu herkesin bildiği Nürnberg taraftarı Christian Keck, 12 Eylül günü Thüringen'de katıldığı bir Neo-Nazi toplantısında kalp krizi geçirip öldü. Keck için 16 Eylül günü Erlangen'de düzenlenen cenaze töreni Neo-Nazilerin buluşma noktasına dönüştü. Bu gelişmenin hemen ardından söz konusu pankart kulübün Max Morlock Stadyumu çitine asıldı ve günlerce kaldırılmadı.NÜRNBERG Metropol Bölgesi Türk Toplumu (TGMN) Başkanı ve FC Nürnberg'in üyesi olan Bülent Bayraktar, "Olayın, kamuoyu baskısının artmasından sonra kınanması üzücü. Nürnberg'de bu zihniyet üç cinayet işledi. Bölgenin en gözde ve etkili kulübünden aşırı sağa karşı mücadelede daha net bir tavır bekliyoruz" dedi.