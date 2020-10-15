Türkgücü’ne faşist saldırı

Almanya'da hızla tırmanan ırkçılık yeşil sahada da kendini fazlasıyla göstermeye başladı. Temsilcimiz Münih Türkgücü'nün, 3. Bundesliga'ya yükselmesini hazmedemeyenler, faşistliğin dozunu arttırdı. FSV Zwickau takımı taraftarları bir hafta sonra yapılacak maç öncesi stat önünde açtıkları pankarta, "Çok net söylüyoruz: Türkgücü hoş gelmiyor. Ne Zwickau'ya ne de başka bir Alman stadına!" yazdı.MÜNİH'TE 1975 yılında kurulan ve bu sezon 3. ligde mücadele vermeye başlayan Münih Türkgücü yöneticisi Kenan Kıvran, "Irkçıların bu kışkırtıcı propagandası ilk değil. Yönetici arkadaşlarım ve futbolcular, ırkçı taraftarlarca sosyal medya üzerinden ağır hakarete maruz kalıyor" dedi. Kıvran, Bavyera Futbol Federasyonu'nun bile kendilerini kupaya dâhil etmemek için uğraş verdiğini söyledi.PANKART provokasyonu ile yetinmeyen ırkçılar, söz konusu sloganlarını bir de çıkartma yapıp 3.30 eurodan satmaya başladı. Gelişmelere, FSV Zwickau kulüp yöneticileri sert tepki gösterdi. Yöneticiler, "Üçüncü şahısların, propagandaları için bizi kötüye kullanmalarına izin vermiyoruz. Bunların, FSV taraftarı olmamaları da çok muhtemel. Stadyumdaki kuralları biz belirleriz ve her rakiple adil rekabet ortamında maç yaparız" diye konuştu.