Almanya’da virüs şoku

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve eyalet başbakanları önceki akşam tam 8 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Daha önce mart ayında bir günde 6 bin 200 kişinin hastalandığı ülkede rekor bir sayıya ulaşılarak 6 bin 638 yeni vaka açıklandı. Toplam vaka sayısının 341 bin 800'ü bulduğu Almanya'da ölenlerin sayısı da son 24 saatte 33 artarak 9 bin 771'e yükseldi. Şimdi ülkede her 100 bin nüfusa 35 yeni vaka eklenmesi halinde halen geçerli olan maske mecburiyeti daha da genişletilecek.ÖZEL eğlenceler kısıtlanacak, saat 23.00'ten sonra restoranlar ve barlar kapatılacak. Etkinlikler en fazla 100 kişi ile sınırlandırılacak. Almanya içinde riskli bölgeden gelip bir başka eyalette otelde konaklamak isteyenlere dönük ise başbakanlar bir çözüm üzerinde uzlaşamadı. Sağlık Bakanı Jens Spahn halka çağrıda bulundu. Yeni koronavirüs kurallarına uyulmasını istedi ve "Endişe veren bu gelişmeyi durdurmak bizim elimizde" dedi.ALMANYA Başbakanı Merkel ise ülkeyi ikinci kez durma noktasına getirmemek için elden gelenin yapılması gerektiğini söyledi. Alınan önlemleri yetersiz bulduğunu söyleyen ve bir felaketi engellemek için çok daha fazla kısıtlama olması gerektiğini savunan Başbakan Merkel, "Ekonominin daha fazla zarar görmemesi gerekir" dedi. Bavyera Başbakanı Markus Söder de 2. dalganın ülke refahını ciddi tehlikeye soktuğunu söyledi.