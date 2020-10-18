Merkel’i çıldırttılar

Koronavirüste günlük vaka sayısının giderek arttığı Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in uyarısı eyaletlerce kulak ardı ediliyor. Koronavirüs ile mücadelede hijyen kuralları, temas kısıtlaması, etkinliklerin belirli sayıda katılımcı ile gerçekleştirilmesi ve otellerde konaklama yasağı getirilmesi kararları, eyaletler tarafından tek tek iptal edilmeye başlandı.GÜNLÜK vaka sayısının rekor üzerine rekor kırıp dün 7 bin 334'e yükselmesine karşın eyaletler üst üste bazı yasakları iptal etti. Baden Württemberg ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde konaklama yasağını mahkemeler kaldırırken, Hessen, Bavyera, Berlin ve Saksonya kendi inisiyatifi ile yasağı iptal etti. Merkel, eyaletlerin geçtiğimiz aylarda benzer tavır içinde olmalarını sert dille eleştirdi.MERKEL'İN, "Herkes kuralları delmek ve kurallara uymamak için başka bir fırsat aramak derdinde. Halbuki bizim kuralları daha sıkı uygulamamız gerekir. Daha sert önlemler almalıyız ki, koronavirüs salgını kontrolsüz şekilde yayılmasın" dediği belirtiliyor. Berlin Sağlık Senatörü Dilek Kalaycı ise durumun vahametine dikkat çekerek, maske mecburiyetinin genişletilmesini istedi.ALMANYA Sağlık Bakanı Jens Spahn da özellikle riskli bölgelerden gelenlere dönük uygulanan kuralların sertleştirilmesinden yana. Spahn, uçak şirketleri, demiryolları ve otobüs şirketlerinin yolcu bilgisi vermeye zorlanmalarını öngören bir tasarı hazırlığı içinde.