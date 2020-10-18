Almanya'nın Landshut kentine bağlı Burgkirchen'de yaşayan Malatyalı Cemre Narin (25), üç yıl önce kolon kanserine yakalandı. Alman doktorların tedaviyi sonlandırıp, 'Öleceğini kabul et' dediği genç kadın, umudu Türkiye'de arıyor. Narin, "Kanseri yendiğim söylendi. Altı ay önce durumum kötüleşince doktorlar, 'Tümör çok hızlı büyümüş, artık çaresi yok' dedi. Babam Türkiye'de tedavi yolu aradı. Üç ay önce yemek yiyemiyordum. Türkiye'deki doktorların verdiği ilaçlarla şu an yemek yiyebiliyorum. Ülkemde tedavi olmak istiyorum. Öleceksem ülkemde öleyim" diye konuştu.CEMRE Narin için bir de yardım hesabı açıldı. Yardımseverler genç kadının Türkiye'deki tedavisinde gerekebilecek para için bir araya geldi ve hesapta dört günde 50 bin euro birikti.