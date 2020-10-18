PKK’ya özendiler

VAHŞİ terör örgütü PKK'nın Almanya'da yıllar önce otobanda yaptıkları eylemin benzeri, dün Ermeniler tarafından gerçekleştirildi. 200 kadar Ermeni, dün sabah saat 06.00'da Almanya'daki A1 numaralı otoyolu kapattı. Hamburg yakınlarında otobana çıkarak izinsiz gösteri yapan Ermeniler, Dağlık Karabağ'daki çatışmaya dikkat çekmek istediklerini bildirdi.Ermeniler aynı zamanda Lüksemburg'a giden A31 numaralı otobanda da eylem yaptı. Gösteriler, izinsiz olmasına rağmen Alman polisi müdahale etmedi. Normalde izinsiz gösteriye anında müdahale eden polis, göstericileri rahatsız edecek tavırlardan kaçındı. Ermeniler, Hollanda'da A76'yı kapatırken, Fransa'da da otoban kapatarak eylem yaptı. FRANKFURT