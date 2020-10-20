Antalya’da mesafe Stuttgart’ta çile

Almanya'da koronavirüs pandemisi yine en ağır günlerini geçiriyor. Yeni kuralların tartışıldığı ülkede, havalimanlarında önlem alınmıyor. Bunun en güzel örneğini SABAH belgeledi. Antalya Havalimanı'ndan gelen bir uçaktan inen yolcular, Stuttgart Havalimanı'nda pasaport kontrol kuyruğunda bir saat dip dibe sıra bekledi. Antalya'da sosyal mesafenin korunması için yerler işaretlenirken, Stuttgart'ta bunun olmaması dikkat çekti.ANTALYA yolcuları, "Türkiye'yi riskli bölge ilan edenler bu manzarayı görmeli. Antalya Havalimanı'nda sosyal mesafenin korunabilmesi için her türlü önlem alınmış. Sık sık anonslar yapıldı. Pasaport bankolarında kuyruk oluşmuyordu. Stuttgart'a indiğimizde şoke olduk. Uçağın geliş saatinin bilinmesine rağmen 4 banko açıldı. İnsanlar dip dibe bir saat bekletildi. Türkiye'yi eleştirenler kendilerine dönüp bakmalı" diye tepki verdi.