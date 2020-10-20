Haberler Avrupa Haberleri Antalya’da mesafe Stuttgart’ta çile

’da mesafe Stuttgart’ta çile

riskli’ diye iftira atanlar, şu iki fotoğrafa dikkatle baksın. ’nda koronavirüs tedbirleri saat gibi işliyor. ’nda ise yolcular balık istifi saatlerce bekletiliyor

Fatih YILMAZ
Giriş Tarihi: 20.10.2020 ABONE OL
Antalya’da mesafe Stuttgart’ta çile
Almanya'da koronavirüs pandemisi yine en ağır günlerini geçiriyor. Yeni kuralların tartışıldığı ülkede, havalimanlarında önlem alınmıyor. Bunun en güzel örneğini SABAH belgeledi. Antalya Havalimanı'ndan gelen bir uçaktan inen yolcular, Stuttgart Havalimanı'nda pasaport kontrol kuyruğunda bir saat dip dibe sıra bekledi. Antalya'da sosyal mesafenin korunması için yerler işaretlenirken, Stuttgart'ta bunun olmaması dikkat çekti.

HAVALİMANLARINIZI GÖRÜN
ANTALYA yolcuları, "Türkiye'yi riskli bölge ilan edenler bu manzarayı görmeli. Antalya Havalimanı'nda sosyal mesafenin korunabilmesi için her türlü önlem alınmış. Sık sık anonslar yapıldı. Pasaport bankolarında kuyruk oluşmuyordu. Stuttgart'a indiğimizde şoke olduk. Uçağın geliş saatinin bilinmesine rağmen 4 banko açıldı. İnsanlar dip dibe bir saat bekletildi. Türkiye'yi eleştirenler kendilerine dönüp bakmalı" diye tepki verdi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya’da mesafe Stuttgart’ta çile
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA