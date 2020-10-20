Erkek takımını çalıştıracak

TÜRK Kadın Milli Futbol Takımı'nın bir dönem kaptanlığını yapan Bilgin Defterli (40), Türkspor Dortmund ile yardımcı antrenörlük için anlaştı. Defterli, kulübün amatör ligde mücadele eden erkekler takımını çalıştıracak. Resmi imzayı yakında atacak olan Defterli, "Hayalim hep erkek takımını çalıştırmaktı. Kendimi geliştireceğimi düşündüğüm için teklife 'Evet' dedim. Oldukça heyecanlıyım. Sürekli yükselen bir grafiğe sahip olan bir takımda yer alacağım için de mutluyum. Futbolculuktan sonra antrenör olarak futbolun içinde olmak ayrı bir mutluluk. Güzel bir başlangıç olacağını umuyorum" dedi.1996 yılında İstanbul Dinarsu Spor'da futbola başlayan Defterli, 2004'te FSV Frankfurt, FFC Brauweiler Pulheim, 1. FC Köln, Alemannia Aachen formaları giydi. Defterli, 1. FC Köln'de futbolu bıraktı.