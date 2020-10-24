Heidi’nin ilk adresi dönerci

Dünyaca ünlü top model Heidi Klum, özel jetiyle Amerika Birleşik Devletleri'nden eşi Tom ve kardeşi Bill ile birlikte Berlin'e geldi. Döneri çok seven Klum, soluğu başkentteki bir dönercide aldı. Klum, döneri afiyetle yerken çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Klum'un paylaşımına 500 binin üzerinde beğeni geldi. Klum, 'Almanya'nın top modeli' yarışması çekimlerini Avrupa'da yürütüyor, ancak uzun süredir ABD'de yaşıyor. Ünlü top modelin koronavirüs vaka sayılarının çok artması üzerine bir süre Berlin'de kalacağı belirtildi. BERLİN