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Heidi’nin ilk adresi

Özel jeti ile ABD’den ’e gelen ünlü top modelin ilk adresi Türk dönercisi oldu. ’un dönerciden paylaştığı fotoğrafa beğeni yağdı

Giriş Tarihi: 24.10.2020 ABONE OL
Heidi’nin ilk adresi dönerci
Dünyaca ünlü top model Heidi Klum, özel jetiyle Amerika Birleşik Devletleri'nden eşi Tom ve kardeşi Bill ile birlikte Berlin'e geldi. Döneri çok seven Klum, soluğu başkentteki bir dönercide aldı. Klum, döneri afiyetle yerken çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Klum'un paylaşımına 500 binin üzerinde beğeni geldi. Klum, 'Almanya'nın top modeli' yarışması çekimlerini Avrupa'da yürütüyor, ancak uzun süredir ABD'de yaşıyor. Ünlü top modelin koronavirüs vaka sayılarının çok artması üzerine bir süre Berlin'de kalacağı belirtildi. BERLİN
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Heidi’nin ilk adresi dönerci
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