İslam olunca mizah İsrail olunca suç

Alman
siyasetçiler ile medya, Fransa'da karikatür adı altında Müslümanlara, Peygamber Efendimize ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan iğrenç saldırılara, "Fikir özgürlüğü" diye alkış tutuyor. Charlie Hebdo adlı paçavra, Peygamber Efendimiz ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iğrenç karikatürlerle saldırıyor, kimseden ses çıkmıyor.
ROKET FIRLATAN NETANYAHU
ANCAK fikir özgürlüğü konusunda bu denli duyarlı olan Almanya'da, İsrail'e yönelik en ufak eleştiri bile ağır şekilde cezalandırılıyor. İşte basit bir örnek... Ünlü karikatürist Dieter Hanitzsch'in, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu elinde bir roketle gösteren karikatürü Süddeutsche Zeitung'da yayınlanınca Alman siyasetçiler ayaklandı. Ünlü karikatüristten özür dilemesi istendi. 85 yaşındaki Hanitzsch geri adım atmayınca gazeteden kovuldu.
İSRAİL'İ YANLIŞLIKLA ELEŞTİRDİ
EN büyük rezalete ise Berliner Zeitung imza attı. Charlie Hebdo'ya destek için İslam ve Hazreti Muhammed karşıtı karikatürler yayınlayan gazete, "Bu karikatürleri basın ve fikir özgürlüğü, sanat ve din özgürlüğü için yayınlıyoruz" dedi. islam'a hakaret amacıyla yayınlanan karikatürün Yahudi karşıtı olduğu anlaşılınca kıyamet koptu. Gazete anında yazılı özür diledi, karikatürü sildi.
Berliner Zeitung'un Müslümanlara hakaret etmek amacıyla bastığı ve üzerinde, "Filistin karşılığında, öldürülen 6 milyon Yahudi'ye 1 milyon indirim" yazan karikatürün Yahudi karşıtı olduğu ortaya çıkınca gazete hemen özür diledi.
ÜNLÜ GAZETECİDEN ÖZELEŞTİRİ
ALMANYA'NIN ünlü Der Spiegel dergisinin varislerinden olan Jakob Augstein, bu ikiyüzlülüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler içeren şiirin ardından dile getirdi. Jakob Augstein Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şiirde Erdoğan adını çıkarıp yerine Netanyahu yazınca, bu şiirin hiç mi hiç kabul edilir olmadığını görüyorsunuz" diyerek, hakaret şiirine tepki gösterdi.
GÖZALTINA ALDILAR
Fransız çizer Zeon, İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin karikatürü nedeniyle gözaltına alındı. ABD ve İsrail'i eleştiren, İsrail haritası şeklindeki bıçakla Filistinli çocuğun katledilişini resmeden Zeon, ırkçılık ve dinsel nefret suçu işlemekle suçlandı.