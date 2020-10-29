İslam olunca mizah İsrail olunca suç

Almansiyasetçiler ile medya, Fransa'da karikatür adı altında Müslümanlara, Peygamber Efendimize ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan iğrenç saldırılara, "Fikir özgürlüğü" diye alkış tutuyor. Charlie Hebdo adlı paçavra, Peygamber Efendimiz ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iğrenç karikatürlerle saldırıyor, kimseden ses çıkmıyor.ANCAK fikir özgürlüğü konusunda bu denli duyarlı olan Almanya'da, İsrail'e yönelik en ufak eleştiri bile ağır şekilde cezalandırılıyor. İşte basit bir örnek... Ünlü karikatürist Dieter Hanitzsch'in, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu elinde bir roketle gösteren karikatürü Süddeutsche Zeitung'da yayınlanınca Alman siyasetçiler ayaklandı. Ünlü karikatüristten özür dilemesi istendi. 85 yaşındaki Hanitzsch geri adım atmayınca gazeteden kovuldu.EN büyük rezalete ise Berliner Zeitung imza attı. Charlie Hebdo'ya destek için İslam ve Hazreti Muhammed karşıtı karikatürler yayınlayan gazete, "Bu karikatürleri basın ve fikir özgürlüğü, sanat ve din özgürlüğü için yayınlıyoruz" dedi. islam'a hakaret amacıyla yayınlanan karikatürün Yahudi karşıtı olduğu anlaşılınca kıyamet koptu. Gazete anında yazılı özür diledi, karikatürü sildi.ALMANYA'NIN ünlü Der Spiegel dergisinin varislerinden olan Jakob Augstein, bu ikiyüzlülüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler içeren şiirin ardından dile getirdi. Jakob Augstein Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şiirde Erdoğan adını çıkarıp yerine Netanyahu yazınca, bu şiirin hiç mi hiç kabul edilir olmadığını görüyorsunuz" diyerek, hakaret şiirine tepki gösterdi.Fransız çizer Zeon, İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin karikatürü nedeniyle gözaltına alındı. ABD ve İsrail'i eleştiren, İsrail haritası şeklindeki bıçakla Filistinli çocuğun katledilişini resmeden Zeon, ırkçılık ve dinsel nefret suçu işlemekle suçlandı.