Yeşiller milletvekili Cem Özdemir Türkiye düşmanlığında sınır tanımıyor

ALMAN basınına konuşarak Türkiye düşmanlığını bir kez daha gözler önüne seren Yeşiller Partili Cem Özdemir, Fransa'da gerçekleşen terör saldırısını Türkiye'ye mal etmeye kalkıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan düşmanlığı bilinen Cem Özdemir, Erdoğan'ı "Avrupa'da terörü teşvik etmekle" itham etti. Erdoğan'ın sürekli "yangına körükle gittiğini" iddia eden Özdemir, "Şiddet ve teröre katkı sağlamış oluyor" diye konuştu.ÖZDEMİR, Fransa'daki saldırının birinin Neo-Nazi bir kişi tarafından gerçekleştirildiğini görmezden gelerek, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlamayı tercih etti. Özdemir bununla kalmadı, Almanya'daki Müslüman derneklere yaklaşımın değişmesini istedi. Provokatör Özdemir, "Bu dernekler, iki ayağıyla da anayasamızın üzerinde durmalı" diyerek derneklerimizi hedef gösterdi.CEM Özdemir, son yıllarda, göçmenler ve Türklerle ilgili konularda hep Türkiye düşmanlarının tarafını tutuyor. Özdemir, Almanya ile Fransa arasındaki sorunların sorumlusu olarak yine Türkiye'yi gösterdi, "Fransa'daki saldırıların nedeni Türkiye'nin Fransa'ya karşı tutumudur" dedi. Özdemir'in bu tutumunun, Fransa'daki ve Avrupa genelindeki Türk ve Türkiye düşmanlığını daha da artırmasından endişe ediliyor.