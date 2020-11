Avrupalı Türklerin gururu oldular

Avusturya'nın başkenti Viyana önceki akşam terör saldırısı ile irkildi. 20 yaşındaki Avusturya doğumlu, Kuzey Makedonya kökenli Arnavut ve DEAŞ sempatizanı Kujtim Fejzulai, Viyana sokaklarında kurşun yağdırırken, iki Yozgatlı Türk genci, üç kişiyi hayata bağladı. Kendilerini saldırının ortasında bulan Recep Tayyip Gültekin (21) ile Mikail Özen (26), kaçmak yerine yardım etti.KAHRAMAN gençlerden Gültekin, "Koronavirüs kısıtlamaları başlamadan önce Viyana'da kafede oturmak istedik. Araçtan inerken silah sesleri ve koşuşan insanları gördük. Bir kadın sokakta yaralı yatıyordu. Onu alıp yakındaki bara götürdüm. Çıktığımda saldırgan ile göz göze geldim. Silahını bana doğrultunca takla attım, mermilerden kurtuldum" diye konuştu.YAKINDAKİ karakola gidip saldırıyı haber verdiğini söyleyen Gültekin, "Otomobil ile olay yerinden geçerken yaşlı bir kadının saldırganın tarafına doğru gittiğini gördük. Araçtan inip onu ağacın arkasına sakladım. Metro girişinin önündeydik. Üç polis, saldırganı kovalıyordu. Saldırgan arkasını dönüp polise ateş açtı, biri yaralandı. Saldırganı vurdular" dedi.İKİ polisin şokta olduğunu anlatan Gültekin, "Polislere sakin olmalarını söyledik. Ambulans çatışma alanına yanaşamıyordu. Yaralı polisi ambulansa taşıdık. Saldırı sırasında mermi parçası ile yaralanmışım" diye dehşet anlarını anlattı. Mikail Özen ise, "Karakoldan çıkınca olay yerinden uzaklaşacaktık ama yaşlı kadını görünce durduk. Ardından da polise yardım ettik" ifadelerini kullandı.YOZGATLI iki boksör gencin çatışmanın ortasında insanlara yardım ederken çevredekilerin cep telefonları ile çektiği görüntüleri televizyon kanallarına servis etmesiyle kahramanlar bir anda terörist muamelesi gördü. Mikail Özen, "Yaşlı kadına yardım ettikten sonra metro durağının önünde çatışma sesi yükseldi. Recep o tarafa doğru koşuyordu. Türkçe, 'Kafanı siper et' diye bağırınca 'Saldırganlar Türk' dediler. Biz saldırgan değiliz" diye konuştu.DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Avusturya'daki terör saldırısını lanetliyoruz. Dün gece Viyana'da iki kahraman vardı. Bir Türk ve Müslüman'ın yapması gereken neyse onu yaptı. Recep Tayyip ve Mikail. Teşekkür ederiz çocuklar. Sizlerle gurur duyuyoruz. Terörden, terör saldırılarından çok çekmiş bir ülke ve millet olarak biz terörün her türlüsüne karşıyız. Terörün her türlüsüyle ayrım yapılmaksızın mücadele edilmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.4 KİŞİNİN öldüğü, 22 kişinin yaralandığı saldırıdan sonra üç günlük ulusal yas ilan edildi. Başbakan Sebastian Kurz, saldırıyı "İğrenç bir terör saldırısı" diye niteledi. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), "Viyana'daki saldırı sonucunda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" mesajı yayınladı ve yaralı polis memuruna yardım eden Türkleri kutladı.RECEP Tayyip Gültekin'in babası Ahmet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu sırada okuduğu şiir nedeniyle cezaevine konulduğunda oğlunun doğduğunu ifade etti. Baba Gültekin, "Bu nedenle oğluma Cumhurbaşkanı'nın adını verdim. 32 yıldır Avusturya'dayım. Terörün dini, milleti yok" dedi.