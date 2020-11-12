İslam’a saldırı barışa tehdit

Almanya İslam Konferansı'nda (DIK) konuşan Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Dresden, Nice, Paris ve Viyana'daki terör saldırılarının kendisini derinden sarstığını belirtti. Sağduyulu çağrıda bulunan Seehofer, terör saldırılarının, birlikte yaşamanın temellerini, ülkedeki yaşam tarzını ve dinlerin birlikte barış içinde yaşamasını tehdit ettiğini belirtti.SEEHOFER, "Açıkça nefret ve şiddet ile de kendini gösteren Müslüman düşmanı tutumlar, ülkemizde hem Müslümanlar hem de toplumsal barış için tehdit oluşturmaktadır" diye konuştu. Aşırılığa karşı tüm cephelerde mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Seehofer, "Bu, Almanya'da mevcut durumda en büyük tehdidi oluşturan aşırı sağcı ve ırkçılar için de geçerlidir" dedi.AŞIRILARIN toplumu bölmek istediğini vurgulayan Seehofer, "Şiddet ve nefret tohumları ekiyorlar. Almanya'daki Müslümanların imamlarına ve otoritelere sesleniyorum, lütfen bizimle birlikte ve elinizde olan tüm imkânlarla bu fanatiklere karşı mücadele edin" dedi. Bakan, Almanya'daki Müslüman dernek temsilcilerine saldırıları kınamalarından dolayı teşekkür etti. FRANKFURTALMANYA'DA Almanca dilinde imamların eğitilip yetiştirilmesinin temel istekleri olduğunu belirten Seehofer, imam eğitimi konusunda Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) ve Osnabrück şehrinde ayrı bir model proje olarak başlatılan girişimleri memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Seehofer, "Eğer imamların Almanya'da eğitilmesi isteniyorsa, o zaman devletin de bu meslek eğitiminin tanınması için gerekli şartları yerine getirmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.