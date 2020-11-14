Aşı virüsün başını ezecek

Almanya'da eşi Özlem Türeci ile birlikte kurduğu BioNTech şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısıyla ilgili konuşan Prof. Dr. Uğur Şahin, aşıya güveninin tam olduğunu söyledi. Klinik deneylerde elde edilen başarıya değinen Prof. Şahin, "Geliştirdiğimiz aşının virüsün başını ezip, 2020'de dünyayı esir alan salgına son vereceğinden eminim. Bu aşının salgını bitireceğine inanıyorum" diye konuştu.PROF. Şahin, aşının virüsün bulaşmasını da önleyeceğine inandığını söyledi. Şahin, aşının birden fazla şekilde virüse saldırdığını belirtti. Aşının etkinliğiyle ilgili bazı önemli soruların önümüzdeki haftalarda yanıtlanabileceğini söyleyen Şahin, "Aşının semptomsuz enfeksiyonları da durdurup durduramayacağı sorusunun yanıtı ise bir yılı bulabilir" dedi, ancak bu konuda çok iyimser olduğunu söyledi.ŞAHİN, "Eğer soru, bu aşıyla pandemiyi durdurup durduramayacağımız ise buna cevabım 'evet' çünkü semptomlu enfeksiyonlardan bile korunma sağlanması büyük bir etki yaratacaktır" dedi. Deneme sonuçları açıklanıncaya kadar aşının bağışıklık sisteminde yeterince güçlü bir tepki tetikleyip tetiklemeyeceğinden emin olmadıklarını belirten Şahin, "Artık aşının bu virüsü yeneceğini biliyoruz" dedi.AŞININ, koronavirüsün hücrelerimize girişini engellediğini belirten BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, "Ama virüs bir şekilde girmiş bile olsa, o zaman da hücreleri virüsün kafasına vurup ortadan kaldırıyor. Bağışıklık sistemini bu iki savunma hareketini yapacak şekilde çok iyi eğittik. Artık biliyoruz ki, virüs bu mekanizmalara karşı kendisini savunamaz" diye konuştu. FRANKFURTProf. Dr. Uğur Şahin, ABD Başkanı Trump'ın, "Aşı çalışmalarıyla ilgili olumlu gelişmeleri bilerek geciktirdiler" iddialarına cevap verdi. Şahin, "Aşıyı mümkün mertebe çabuk geliştirmek istiyoruz. Siyasetle işimiz olmaz" dedi. FRANKFURTÜNLÜ Gastrolog Prof. Dr. Sait Yazıcıoğlu, Özlem Türeci'nin, kayınvalidesinin yeğeni olduğunu belirterek 'Özlem yazları Trabzon'da Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde benimle vizit yapar, laboratuvarda çalışmalarını geliştirirdi. Şimdi o çocuk Nobel adayı" dedi.SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin ile görüştüğünü açıkladı. Görüşmeyle ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan Koca, "Prof. Dr. Uğur Şahin'le telefon görüşmesi yaptım. Şahin, Özlem Türeci ile koronavirüse karşı bir aşı geliştirdi. Görüşmede bunu ele aldık. Bakanlık olarak süreçte iletişim halindeydik" dedi.