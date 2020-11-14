Aşı virüsün başını ezecek

Almanya'da eşi Özlem Türeci ile birlikte kurduğu BioNTech şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısıyla ilgili konuşan Prof. Dr. Uğur Şahin, aşıya güveninin tam olduğunu söyledi. Klinik deneylerde elde edilen başarıya değinen Prof. Şahin, "Geliştirdiğimiz aşının virüsün başını ezip, 2020'de dünyayı esir alan salgına son vereceğinden eminim. Bu aşının salgını bitireceğine inanıyorum" diye konuştu.
VİRÜS BULAŞMAYACAK
PROF. Şahin, aşının virüsün bulaşmasını da önleyeceğine inandığını söyledi. Şahin, aşının birden fazla şekilde virüse saldırdığını belirtti. Aşının etkinliğiyle ilgili bazı önemli soruların önümüzdeki haftalarda yanıtlanabileceğini söyleyen Şahin, "Aşının semptomsuz enfeksiyonları da durdurup durduramayacağı sorusunun yanıtı ise bir yılı bulabilir" dedi, ancak bu konuda çok iyimser olduğunu söyledi.
VİRÜSÜ YENECEĞİZ
ŞAHİN, "Eğer soru, bu aşıyla pandemiyi durdurup durduramayacağımız ise buna cevabım 'evet' çünkü semptomlu enfeksiyonlardan bile korunma sağlanması büyük bir etki yaratacaktır" dedi. Deneme sonuçları açıklanıncaya kadar aşının bağışıklık sisteminde yeterince güçlü bir tepki tetikleyip tetiklemeyeceğinden emin olmadıklarını belirten Şahin, "Artık aşının bu virüsü yeneceğini biliyoruz" dedi.
HÜCRELERE GİREMEYECEK
AŞININ, koronavirüsün hücrelerimize girişini engellediğini belirten BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, "Ama virüs bir şekilde girmiş bile olsa, o zaman da hücreleri virüsün kafasına vurup ortadan kaldırıyor. Bağışıklık sistemini bu iki savunma hareketini yapacak şekilde çok iyi eğittik. Artık biliyoruz ki, virüs bu mekanizmalara karşı kendisini savunamaz" diye konuştu. FRANKFURT
TRUMP'A CEVAP VERDİ: SİYASETLE İŞİM OLMAZ
Prof. Dr. Uğur Şahin, ABD Başkanı Trump'ın, "Aşı çalışmalarıyla ilgili olumlu gelişmeleri bilerek geciktirdiler" iddialarına cevap verdi. Şahin, "Aşıyı mümkün mertebe çabuk geliştirmek istiyoruz. Siyasetle işimiz olmaz" dedi. FRANKFURT
İŞTE O ÇOCUK NOBEL ADAYI
ÜNLÜ Gastrolog Prof. Dr. Sait Yazıcıoğlu, Özlem Türeci'nin, kayınvalidesinin yeğeni olduğunu belirterek 'Özlem yazları Trabzon'da Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde benimle vizit yapar, laboratuvarda çalışmalarını geliştirirdi. Şimdi o çocuk Nobel adayı" dedi.
Sağlık Bakanı Koca da aradı
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin ile görüştüğünü açıkladı. Görüşmeyle ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan Koca, "Prof. Dr. Uğur Şahin'le telefon görüşmesi yaptım. Şahin, Özlem Türeci ile koronavirüse karşı bir aşı geliştirdi. Görüşmede bunu ele aldık. Bakanlık olarak süreçte iletişim halindeydik" dedi.