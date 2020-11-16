Aşıda Türkiye’ye ayrıcalık

ALMANYA'NIN Mainz kentinde eşi Dr. Özlem Türeci'yle kurduğu BioNTech'in sahibi olan Prof. Dr. Uğur Şahin, geliştirdiği aşıda Türkiye ve Almanya'ya ayrıcalık tanıyacak. Prof. Şahin, Türkiye ve Almanya ile doğrudan masaya oturup ortağı Pfizer'ı devre dışı bırakacak.ŞAHİN'IN, Türkiye ve Almanya'ya bu şekilde ayrıcalık tanıdığı ve önümüzdeki günlerde bu iki ülkeye verilebilecek doz sayısını yapılacak görüşmelere göre belirlemesi bekleniyor bunun yanı sıra BioNTech'in, yaklaşık iki ay önce kimliği belirsiz bilgisayar korsanlarının siber saldırısına uğradığı ortaya çıktı. Ancak saldırıda BioNTech'in koruma önlemleri sayesinde bilgilerin çalınmadığı öğrenildi. FRANKFURT