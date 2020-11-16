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Aşıda Türkiye’ye ayrıcalık

Geliştirdiği koronavirüs aşısı ile tüm dünyanın umudu olan Prof. Dr. Türkiye’ye verilecek aşı için Türkiye ile doğrudan masaya oturacak

Giriş Tarihi: 16.11.2020 ABONE OL
Aşıda Türkiye’ye ayrıcalık
PFİZER DEVRE DIŞI KALDI
ALMANYA'NIN Mainz kentinde eşi Dr. Özlem Türeci'yle kurduğu BioNTech'in sahibi olan Prof. Dr. Uğur Şahin, geliştirdiği aşıda Türkiye ve Almanya'ya ayrıcalık tanıyacak. Prof. Şahin, Türkiye ve Almanya ile doğrudan masaya oturup ortağı Pfizer'ı devre dışı bırakacak.

DOZ SAYISINI GÖRÜŞMELER BELİRLEYECEK
ŞAHİN'IN, Türkiye ve Almanya'ya bu şekilde ayrıcalık tanıdığı ve önümüzdeki günlerde bu iki ülkeye verilebilecek doz sayısını yapılacak görüşmelere göre belirlemesi bekleniyor bunun yanı sıra BioNTech'in, yaklaşık iki ay önce kimliği belirsiz bilgisayar korsanlarının siber saldırısına uğradığı ortaya çıktı. Ancak saldırıda BioNTech'in koruma önlemleri sayesinde bilgilerin çalınmadığı öğrenildi. FRANKFURT
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Aşıda Türkiye’ye ayrıcalık
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