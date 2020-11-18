Pandemi Zirvesi’nde döner muhabbeti

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, önceki gün koronavirüs önlemlerini ele almak üzere eyalet başbakanlarıyla video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıya döner muhabbeti damga vurdu. Merkel, ülkede önlemlerin daha da sıkılaşmasını isterken, bazı eyalet başbakanları gibi Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller de talebe karşı çıktı.Merkel karşısında oturan Müller'e, "Herhalde Berlin'i geziyorsunuzdur" diye imalı çıkış yaptı. Bu çıkışa, "Şu ana kadar Tiergarten'de elinde ne pizza ne de döner ile dolaşanı görmedim" diye cevap geldi. Sinirlenen Merkel, "Ama Ku'damm'daki en sevilen dönercinin önündeki kuyruk sırasını görmüşsünüzdür herhalde" dedi. Altı saat süren zirve döner atışması ile anıldı.Merkel zirvede tüm okullarda ders esnasında maske takma zorunluluğu, sınıflarda öğrenci sayısının yarıya indirilmesi gibi teklifler sundu, ancak kabul görmedi. Öte yandan eyalet başbakanları, Merkel'in ısrarla üzerinde durduğu üşütme belirtisi durumunda bile kişinin karantinaya girmesi teklifini de reddetti. Merkel, zirve sonrası mesafe kuralına dikkat çekip, "Gerçekleşmeyen her temas iyidir. Özel parti ve kutlamalardan tamamen kaçınmalısınız" dedi.