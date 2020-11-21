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Bravo : Hıristiyan partisinden

’lu ’nin 40 yıldır yaşadığı Hürth’e başkan vekili olması gururlandırdı

İBRAHİM TAŞ
Giriş Tarihi: 21.11.2020 ABONE OL
Bravo CDU: Hıristiyan partisinden Müslüman yönetici
İLK GÖÇMEN BAŞKAN YARDIMCISI OLDU
ALMAN Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi'nde (CDU) altı yıl önce siyasete başlayan Aylin Kocabeygirli (44), Hürth kentine belediye başkan yardımcısı oldu. 40 yıldır yaşadığı Hürth'e başkan vekili olan Kocabeygirli, "Geçen ay Belediye Meclisi'ne seçildim. Partim beni başkan vekilliğine aday gösterdi, rakibimi geride bırakıp seçildim ve Hürth'te bu göreve gelen ilk göçmen ve Müslüman kadın oldum" dedi.

BURHANİYE İLE KARDEŞ ŞEHİR
KÖLN Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan ve medikal bir şirkette çalışan Kocabeygirli, CDU'yu tercih etmesini, "Aslında farkımız yok. Allah'ımız aynı, kutsal kitaplarımız farklı ama yolumuz da aynı" sözleri ile anlattı. İstanbullu olan Kocabeygirli, "Hedefim bölgemizde birlikte yaşadığımız insanlarla şehrimizi daha ileriye taşımak. Hürth aynı zamanda Burhaniye ile kardeş şehir" dedi.
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Bravo CDU: Hıristiyan partisinden Müslüman yönetici
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