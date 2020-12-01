İşte gerçek dostluk budur

Almanya'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nin Monheim kasabası, Türk ve Almanların uyum içerisinde yaşamasının en iyi örneklerinden biri. İstanbul'daki bir ilçe belediyesiyle kardeş kent projesi yürüten Monheim Belediyesi'nin başkanı Daniel Zimmermann (35), projeleriyle Türklerden büyük takdir alıyor. Camiye arsa tahsis ettiği için ırkçıların hedefi de olan başkan, geri adım atmıyor.CAMİNİN sokağına Mevlana- Rumi Caddesi adını vererek ırkçılara mesaj gönderen Zimmermann, kasabada Engin Altınova'nın koordinatörlüğünde kurulan Halk Dansları Grubu'nun da en büyük destekçisi. Başkan, kardeş kentlerinden Monheim'a yatırım yapacak girişimcilere de büyük imkan ve kolaylık sağlıyor. On yıl önce 100 milyon euro zarar eden belediyeyi şu an 150 milyon euro kârlı duruma getiren Başkan, ulaşımı, interneti ve kreşlerini ücretsiz sunuyor.UYUMUN tek taraflı olmadığına ve karşılıklı adımlar atılması gerektiğine inanan Zimmermann, "Uyum tek tarafı değil, çift taraflı olmalı. Yabancı çocukların babaları burada okullarını bitirdi, hayatımızın bir parçası oldu. Artık bu uyum konusunu aşıp birlikte geleceği nasıl şekillendireceğimize bakmalıyız. Ben bunu göz önünde bulundurup adımlar atıyorum" diye konuştu.Belediye tarafından desteklenen halk oyunları grubunda Alman, İtalyan, Japon ve Türk öğrenciler, horon tepiyor, zeybek oynuyor, roman dansı yapıyor. 5 ila 12 yaş aralığındaki çocukların 'İstanbul'a doğru dans' adı altında oluşturduğu ekip, Türkiye ve Almanya'da sahne alıp dostluğa katkı sağlıyor.Engin Altınova, "Amacımız hem Almanya'da hem de Türkiye'de dostluğa, kardeşliğe katkı sunmak ve önyargıları kırmak" dedi ve Belediye Başkanı Zimmermann'ın en büyük destekçileri olduğunu söyledi.