Haberler Avrupa Haberleri Dilara’nın kitabına Rutte’den övgü

Dilara’nın kitabına Rutte’den övgü

Adıyamanlı ’in yazdığı kitaba büyük ilgi gösteren Rutte, üniversite öğrencisi genç kızı makamında ağırladı

Giriş Tarihi: 23.12.2020 ABONE OL
Dilara’nın kitabına Rutte’den övgü
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ülke siyaseti hakkında "Kara Kutu Demokrasisi" (De Blackbox Democratie) kitabını kaleme alan 18 yaşındaki Adıyaman doğumlu Dilara Bilgiç'i makamında ağırladı. Başbakan Rutte, Türk asıllı üniversite öğrencisinin Hollanda için yeni siyasi sistemi anlatan kitabını okuduğunu ve çok ilgisini çektiğini belirterek, "Kitap gerçekten bana hitap ediyor. Yürekten herkese tavsiye ediyorum" dedi. Bilgiç de, 16 yaşında yazmaya başladığı kitabından dolayı Başbakan'ın ilgi duyarak makamına davet etmesinin gurur verici olduğunu belirtti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Dilara’nın kitabına Rutte’den övgü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA