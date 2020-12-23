Dilara’nın kitabına Rutte’den övgü

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ülke siyaseti hakkında "Kara Kutu Demokrasisi" (De Blackbox Democratie) kitabını kaleme alan 18 yaşındaki Adıyaman doğumlu Dilara Bilgiç'i makamında ağırladı. Başbakan Rutte, Türk asıllı üniversite öğrencisinin Hollanda için yeni siyasi sistemi anlatan kitabını okuduğunu ve çok ilgisini çektiğini belirterek, "Kitap gerçekten bana hitap ediyor. Yürekten herkese tavsiye ediyorum" dedi. Bilgiç de, 16 yaşında yazmaya başladığı kitabından dolayı Başbakan'ın ilgi duyarak makamına davet etmesinin gurur verici olduğunu belirtti.