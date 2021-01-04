Bir babanın evlat isyanı

Almanya'nın Leipzig kentinde yaşayan Mehmet Koca (34), iki yaşındaki kızı Elif Su'nun ayrıldığı Alman eşi tarafından kendisine bir yılı aşkın süredir gösterilmediğini dile getirdi. Elinde mahkeme kararı olduğunu ifade eden İstenderunlu Koca, "Borna Yerel Mahkemesi'nin verdiği yasal hakkımı kullanıp, çocuğumu görmek için eski eşimin evine gittiğimde, anlamsız bahaneler üretiyor" dedi.DURUMU polise aktardığını dile getiren Koca, "Polis, 'Biz bir şey yapamayız' diyor. Oysa çocuğunu Alman eşime ben göstermemiş olsaydım kapıma polis yığılırdı. Mahkeme, kızım Elif Su'yu her çarşamba günü 16.00- 17.30 saatleri arasında, iki haftada bir de cumartesi veya pazar günleri 09.00 ile 16.00 saatleri arasında görmeme izin verdi. Hukuk işlemiyor. Ne yapacağımı şaşırdım" diye konuştu.KOCA, Kıbrıs'ta tanışıp evlendiği Alman eşinin kendisini kayınvalidesi ile bir olup evden kovduğunu ve kızını göstermediğini söyledi, "Eşimin annesi Elif Su doğduğunda nüfus cüzdanındaki din hanesine İslam yazılınca çileden çıktı. Doğumdan sonra tartışmalarımız arttı. Bir gün bavulumu kapının önünde buldum" ifadelerini kullandı.Mehmet Koca, "Kızımı almaya gittiğimde bana, 'Elif Su sana gelmek istemiyor' diyorlar. Kapıdan ismiyle seslendiğimde kızımın gelmek için ağladığını görüyorum. Önüne geçip gelmesini engelliyorlar. Bu beni kahrediyor" dedi.Hüseyin ERDEM