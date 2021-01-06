İşsizlik ve yoksulluk arttı

ALMANYA'DA aralık ayı işsizlik rakamları açıklandı. Ülkede işsizlik 2 milyon 707 bine dayandı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla işsizlikte 480 bin artış olduğu bildirildi. Federal İş Ajansı aralık ayında 660 bin kişinin kısa süreli çalışma başvurusunda bulunduğunu da kaydetti. Ekim ayında bu sayı 6 milyondu.ÜLKEDE yaşlı yoksulluğu ile ilgili rakamlar da ortaya çıktı. Bir soru önergesi üzerine hükümet, ülkede geçen yıl 75 yaş ve üstündeki 1.23 milyon insanın yoksulluk içinde yaşadığını kaydetti. Bu sayının 2009'da 541 bin olduğu da belirtildi. Korona salgınının yoksulluğu daha da artırdığına vurgu yapıldı. DORTMUND