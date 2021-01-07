Göçmenler üzerinde deneme

ALMANYA'DA Türk ve göçmen nüfusunun en yoğun yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde (NRW) polis elektroşok tabancalarını denemeye başlıyor. 2022'ye kadar dönüşümlü denenmesi planlanan elektroşok tabancaları, yine Türklerin en yoğun yaşadığı Dortmund, Gelsenkirchen, Düsseldorf ve Rhein-Erft Bölgesi'nde görevli polisler tarafından kullanılacak.ÜLKEDE en fazla polis şiddetinin ve ırkçı polis skandallarının yaşandığı NRW'de 400 polise 60 elektroşok tabancası dağıtıldı. Türkler, "Bu tabancalar Türkler ve göçmenlerde denenecek. Endişeliyiz. Polislerin, 'Haydi Türk avına çıkalım' diyerek devriyeye çıkmaları, oluşturdukları sohbet gruplarında ırkçı paylaşımlar yapmaları endişemizi artırıyor" dedi. DÜSSELDORF