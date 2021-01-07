Horon tepiyor zılgıt çekiyorlar

ALMANYA'NIN Monheim kasabasında halk dansları eğitmeni olan Engin Altınova'nın projesi kapsamında lisede ek folklor dersi açıldı. Altınova, "On yıldır çoğunluğu Alman olmak üzere, Meksikalı, İtalyan, Fas ve Türk öğrencilere halk oyunlarımızı öğretiyorum. Karadeniz, Roman, Gaziantep yörelerine ait halk oyunlarını hikayeleri ile birlikte anlatıyorum. Öğrencilerle her yıl Türkiye'de 23 Nisan kutlamalarına katılıyoruz. Dönerken gözyaşlarını tutamıyorlar. Bu öğrenciler asla önyargılı olmayacak. Zılgıt çeken, horon tepen bir kişi, yabancı düşmanı olabilir mi? Belediye başkanımız ve okul müdürümüz en büyük destekçimiz" dedi