Teste giderken can verdiler

AVUSTURYA'NIN başkenti Viyana'da yaşayan Emre Erdem'i (35), çalıştığı şirketten arayan bir yetkili, çalışanlardan birinde korona virüsü tespit edildiğini belirterek, "Siz de test yaptırın" dedi. Bir yaşındaki ikiz çocuklarını yakınlarına bırakan Emre ve Yeliz Erdem (34) birlikte test için yola çıktılar. Çiftin aracı karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı.FİSCHAMEND kentinin Leitha bölgesinde salı günü saat 15.30'da meydana gelen kazada Erdem çifti ve yanlarındaki köpekleri olay yerinde can verdi. Polis, kazanın Erdem'in hatalı sollama yapması sonrası oluştuğunu açıkladı. Kazada 25 yaşındaki kamyon şoförü de ağır yaralandı. Cenazeler hurdaya dönen araçtan itfaiyenin yoğun çabaları sonrası çıkarıldı. VİYANAYELİZ Yıldırım Erdem'in ailesinin, "Kızımız bebeklerini bırakıp dışarıya çıktığında her 15 dakikada bir arardı. O gün üç saat haber alamadık. Kaza yapmalarından şüphe edince gittikleri güzergâhta kaza olup olmadığını internetten araştırdık. Kaza haberi bulduk, ama inanamadık. Aracın rengi de aynıydı. Sonra polis aradı, 'Araçta köpek var mıydı' diye sorduk. Ölüm haberi bizi kahretti. Geride ikizler kaldı" dediği öğrenildi.Çanakkaleli olan Yeliz Erdem ve Tekirdağlı Emre Erdem iki yıl önce hayatlarını birleştirmiş ve bir yıl önce ikiz çocuk sahibi olmuştu.