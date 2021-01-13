Anne oğul aynı gün koronadan biri Trabzon’da öldü

Almanya'nın Krefeld kentinde yaşayan 55 yaşındaki Yaşar Şahin ile Trabzon Akçaabat'taki 85 yaşındaki annesi Ayşe Şahin, koronavirüse yenik düştü. Ayşe Şahin'in yası tutulmaya başlamışken, aileye bir haber de Krefeld'den ulaştı. Koronavirüs tedavisi gören Yaşar Şahin'in de ölüm haberi ile aile ikinci kez sarsıldı. Anne Şahin, Acısu mezarlığına defnedilirken, Almanya'dan gidecek naaşın annenin yanına defnedileceği açıklandı. Öte yandan Almanya'da son 24 saatte 891 kişi yaşamını yitirdi. 12 bin 802 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, ülkede ölenlerin sayısı 41 bin 577'ye yükseldi.