Kirli tezgah için sipariş sorular

Geneldeyasaklamak veya baskı kurup itibarsızlaştırmak için yapılan kampanyadaki hedef DİTİB, UİD ve SETA gibi STK'lar oldu. Alman Hür Demokrat Parti'nin (FDP) hazırladığı soru önergesine hükümet garip cevaplar verdi. Hükümet, önergenin yanıtlarını gizemli hale getirmek için MİT'in sözde Almanya'daki faaliyetleriyle ilgili soruları "gizlilik nedeniyle" yanıtlamazken, DİTİB, UİD ve SETA'yı hedef gösterdi.TOPLAM 16 sorunun yer aldığı "Türk resmi kurumlarının Almanya'daki faaliyetleri ve etkileri" başlıklı önergeye verilen yanıtlarla, adı geçen kurumların "gizli saklı iş yaptığı" veya "muhalifleri takip ettiği" izlenimi oluşturulmaya çalışıldı. Almanya'daki Türk derneklerinin veya cami derneklerinin "Türkiye'ye muhalif kişileri takip edip etmediği" soruldu.BU kuruluşların "Türk hükümetine yakın" olduğunu vurgulayan hükümetin yanıtları medyada geniş yankı buldu. Ve yayınlanan haberlerde SETA Vakfı'nı Alman hükümetinin "ilk kez AK Parti'ye yakın bir vakıf" olarak nitelendirdiği vurgulandı. Cevapta, "SETA Vakfı, hükümetteki AK Parti'ye yakın bir düşünce kuruluşu. SETA, hükümetin görüşlerini bilim ve araştırma adı altında Almanca yayınlıyor" denildi. FRANKFURTBİR konuyu soru önergesi olarak sunabilmek için üst akıl önce medyayı devreye sokuyor. Alman basını, üzerine gidilmesi istenen konuyu haberleştiriyor. Ardından bir parti, "Bu yönde haberler var, hükümetin bildikleri nedir?" diyerek, sipariş sorulardan oluşan bir önerge hazırlıyor. Hükümet de vermek istediği mesajı, bu soruları yanıtlayarak vermiş oluyor. Yanıtların arasına yerleştirilen mesajlarla da istenen algı oluşturuluyor., Türk gizli servisinin UİD, DİTİB, Milli Görüş ve Ülkücü Hareket ile işbirliği konusunda hangi bilgilere sahip?hükümeti, seçilmiş kişilerin veya polislerin Türk gizli servisi veya UİD, DİTİB, Milli Görüş ve Ülkücü Hareket ile bağlantıları hakkında ne biliyor?, Türk resmi makamlarının veya devlete yakın kurumların Almanya'daki yerel seçimlerde aday olan siyasileri etkilemeye çalıştığını biliyor mu?DİTİB imamlarının Türk devleti tarafından finanse edilmesi konusunda hükümet hangi bilgilere sahip?