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Koronavirüs Türkleri fena vurdu

Cenazeler yalnız defnedildi, işletmeler iflasın eşiğine geldi. 2200 Avrupalı Türk’ü ölüme götüren koronavirüs, maddi açıdan da büyük sarsıntıya sebep oldu

Giriş Tarihi: 14.1.2021 ABONE OL
Koronavirüs Türkleri fena vurdu
2200 TÜRK ÖLDÜ
KORONA, Avrupalı Türklerin de hayatını olumsuz etkiledi. Avrupa'da ölen ve cenaze işlemleri için Türk misyonlarına müracaatı yapılan kişi sayısı 2200'e çıktı. En fazla ölüm 1228 ile Almanya'da gerçekleşti. Fransa'da 257, Hollanda'da 247, Belçika'da 150, Avusturya'da ise 95 Türk koronaya yenik düştü.

İŞSİZLİK VE İFLAS ARTTI
İLK dalgada vefat eden Türklerin cenazeleri kargo uçaklarıyla refakatçisiz Türkiye'ye gönderilebildi. Acılı aileler, akrabalarının defin işlemlerini telefonla yapılan canlı bağlantılarla izleyebildi. Korona Türkiye'ye gidişleri de azaltırken, işletme sahibi Türkler zor durumda kaldı. İşsizlik ve iflaslar arttı. (AA)
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Koronavirüs Türkleri fena vurdu
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