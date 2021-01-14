Koronavirüs Türkleri fena vurdu

KORONA, Avrupalı Türklerin de hayatını olumsuz etkiledi. Avrupa'da ölen ve cenaze işlemleri için Türk misyonlarına müracaatı yapılan kişi sayısı 2200'e çıktı. En fazla ölüm 1228 ile Almanya'da gerçekleşti. Fransa'da 257, Hollanda'da 247, Belçika'da 150, Avusturya'da ise 95 Türk koronaya yenik düştü.İLK dalgada vefat eden Türklerin cenazeleri kargo uçaklarıyla refakatçisiz Türkiye'ye gönderilebildi. Acılı aileler, akrabalarının defin işlemlerini telefonla yapılan canlı bağlantılarla izleyebildi. Korona Türkiye'ye gidişleri de azaltırken, işletme sahibi Türkler zor durumda kaldı. İşsizlik ve iflaslar arttı. (AA)