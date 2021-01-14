NSU kurbanına tarihi ayıp

Dortmund'da 10 Kasım 2019 tarihinde açılan meydan şimdi çöpten geçilmiyor. Öldürülen Mehmet Kubaşık'ın eşi Elif Kubaşık bu meydanı kendilerine Dortmund Belediyesi'nin tavsiye ettiğini belirterek, "Biz bu çevrenin uyuşturucu satıcıları tarafından kullanıldığını belirttik. Onlar da bize kendilerinin gerekli düzenlemeleri yapacaklarına söz vermişti. Ama sözlerini tutmadılar" dedi. Kubaşık, "Eşimin ismini taşıyan meydanın uyuşturucu satıcıları ile anılmasını istemiyorum. Ben kendim de gelirim ve meydanı temizlerim" diye konuştu. Kubaşık, verilen sözlere rağmen değişen hiçbir şey olmadığını belirtti.