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kurbanına tarihi ayıp

Faşist terör örgütü ’nun kurbanlarından Mehmet Kubaşık’ın adını taşıyan ’daki meydan, uyuşturucu bağımlılarının buluşma merkezi oldu. Kubaşık’ın eşi isyan etti

CENGİZ PARLAYAN
Giriş Tarihi: 14.1.2021 ABONE OL
NSU kurbanına tarihi ayıp
Dortmund'da 10 Kasım 2019 tarihinde açılan meydan şimdi çöpten geçilmiyor. Öldürülen Mehmet Kubaşık'ın eşi Elif Kubaşık bu meydanı kendilerine Dortmund Belediyesi'nin tavsiye ettiğini belirterek, "Biz bu çevrenin uyuşturucu satıcıları tarafından kullanıldığını belirttik. Onlar da bize kendilerinin gerekli düzenlemeleri yapacaklarına söz vermişti. Ama sözlerini tutmadılar" dedi. Kubaşık, "Eşimin ismini taşıyan meydanın uyuşturucu satıcıları ile anılmasını istemiyorum. Ben kendim de gelirim ve meydanı temizlerim" diye konuştu. Kubaşık, verilen sözlere rağmen değişen hiçbir şey olmadığını belirtti.
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NSU kurbanına tarihi ayıp
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