Müslümanlara iki günde bir saldırı

ge sunuldu. Önergede, dini cemaatlere yönelik eşitsizliğin ortadan kaldırılması, camilerin güvenliğinin artırılması, İslam konusunda manevi danışmanlık ve sosyal hizmetler ile diğer dinlerle eşit görülme gibi talepler yer aldı.ÖNERGEYİ Sol Parti sundu ve Müslümanlara yönelik eşitsizliğin kaldırılması için adım atılmasını istedi. Önerge üzerinde konuşan Sol Partili milletvekili Christine Buchholz, "Almanya'da her iki günde bir camiye saldırı yapılıyor. Müslümanlara karşı yapılan suçlar gün geçtikçe şiddet içermekte. Bu gelişmeler alarm verici. Almanya'da sadece başörtüsü nedeniyle ırkçı saldırılara uğrayanlar var" diye konuştu.ALMANYA'DA Müslümanların günlük yaşamda ayrımcılığa uğradığını vurgulayan Buchholz, "Türk ya da Arap isimli birisi ev bulmakta, iş bulmakta sorun yaşıyor. Bu durum, özellikle başörtülü kadınlar için de geçerli. Kimse inancından dolayı dezavantajlı durumda olmamalı. Hükümetten, eyaletlerle beraber Müslüman dini cemaatlerin devletçe tanınmasını, yasada reform yapılmasını ve Müslümanlara ilave danışmanlık hizmetleri verilmesini talep ediyoruz" dedi. BERLİNSALDIRI ve eşitsizliğe örnekler veren Buchholz, "Gross Gerau'da bir kadın sırf başörtüsü taktığı için saldırıya uğradı, kimse yardım etmedi. Wolfsburg'da bir imam iki haftada bir ölüm tehdidi almaya devam ediyor. Aşırı sağcı teröristler Müslümanlara karşı nefreti kendileri için itici bir güç olarak görüyor. AfD'liler kışkırtıyor. Berlin'deki camiye namaz kılındığı esnada botlarıyla ve köpeklerle girildi. Dini kurumlar üzerinde potansiyel suçlu algısı oluşturulmak isteniyor. Oysa papazlık yapan bir dostum bana yanlış bir müracaat nedeniyle kiliseye böyle bir baskının hayal bile edilemeyeceğini söyledi" diye konuştu