Tedbirler 14 şubat’a kadar uzatıldı

Siyasiler Almanya'da yaklaşık bir haftadır en çok konuşulan konu olan tedbirleri saatler süren bir toplantıdan sonra aldı. İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonunun çok hızlı yayılması, başta Başbakan Merkel olmak üzere Almanya'da siyasileri ve uzmanları endişelendirmişti. Kasımdan bu yana devam eden kısıtlamalara rağmen vaka sayısı ve ölümlerin azalmaması üzerine yeni kararlar da alındı.Kısıtlamalar 14 Şubat'a kadar devam edecek.Okullar ve yuvalar kapalı kalacak.Online eğitim devam edecek.İşyeri ve toplu taşımada KN95 veya FFP2 maskeleri takılacak. Sağlık personeli de bu maskeleri takacak.Toplu taşımada yolcu sayısı üçte bire indirildi.Evde çalışma imkanı olan personel evde çalışacak.İbadethanelere sıkı kontrol.10 kişiden fazla insanın bir araya geldiği ibadethaneler iki gün önceden belediye sağlık dairesine bildirecek ve katılımcılar sosyal mesafe ve maske kurallarına uyacak.Murat TOSUN/BERLİN