Uyum için 14 öneri

Almanya'da çalışmalarını İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak sürdüren Uzman Uyum Komisyonu, ülkedeki göçmenlerin uyum sürecinin nasıl iyileştirilebileceği yönünde tavsiyeler verdi. Dün açıklanan raporda hükümetten atması istenen adımlar özetlenirken, siyaset, ekonomi ve toplumdan genel olarak yerleşik toplum ile sonradan göç edenlerin birlikte yaşamı konusunda daha çok çaba göstermesi talep edildi.RAPORDA, uyumun "toplumdaki tüm aktörlerin ortak görevi olduğu" vurgulanırken, Komisyon Eşbaşkanı Derya Çağlar, "Bildik sorunlara yeni bir perspektifle bakmamız önemli" dedi. Online düzenlenen basın toplantısında konuşan Merkel, "Rapor bize ne yaptığımızı ve nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda yol gösterecektir. Açtığınız başlıklarda bize oryantasyon sağlayacak uygulama tavsiyeleri de vermişsiniz" dedi.RAPORDA, "Uyum devletin kurumlarını değil, uyum sürecine dahil olan herkesi ilgilendirir. Koronavirüs pandemisi, düşük sosyoekonomik statüsü olanları daha fazla etkiliyor. Çünkü dar alanda yaşayanlar, sosyal mesafe bırakamaz. Bu insanlar aşırı kilo ve diyabet gibi risk faktörlerine sahipler. Göçmen kökenliler ortalamada daha düşük bir sosyoekonomik duruma sahip olduklarından, daha çok etkileniyorlar" denildi.EŞBAŞKANLIĞINI Berlin Eyalet Milletvekili Derya Çağlar ile Bonn eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ashok Sridharan'ın yaptığı Uzman Uyum Komisyonu, 2* üyeden oluşuyor. Komisyonda Başkan Derya Çağlar'ın yanısıra üye olarak Hacı Halil Uslucan, Hacer Kirli ve Prof. Dr. Havva Engin de görev yapıyor.* Almanya çok çeşitli bir göç ülkesidir* Uyum başarılı olursa, göç fırsattır* İltica ve uyum siyaseti arasındaki çatışmalar azaltılmalı* Uyum, herkesi ilgilendiren daimi bir görevdir* Uyum, katılım, temsil ve tanıma anlamına gelir* Ayrımcılığı engellemek ve saygı, katılım için şarttır* "Göçmen kökenli" gibi bildik terimler sorgulanmalı* Eğitimde fırsat eşitliği vazgeçilmezdir* Göçmenlerin yetenekleri daha iyi kullanılmalı* Öngörüşlü bir göç siyaseti, iş yaşamındaki uyumu iyileştirir* Uyum, sürdürülebilir bir sosyal konut politikası gerektirir* Eşit sağlık imkanı başarılı bir uyum için şarttır* Irkçılık, nefret suçu ve terör toplumu tehdit ediyor* Uyum geleceğe yatırımdır