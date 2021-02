Hanau için tek yürek

Almanya'nın Hanau kentinde tam bir yıl önce, 19 Şubat 2020 tarihinde düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitirenler birçok etkinlikle anıldı. Hanau'da düzenlenen resmi törenden sonra Hanau'da yüzlerce kişi bir araya gelerek, saldırının meydana geldiği saatte sessiz bir anma gerçekleştirdi. Anma törenine ailelerin yanı sıra Hanau Büyükşehir Belediye Başkanı Claus Kaminsky de katıldı.KAMİNSKY, ailelerle birlikte ölenlerin fotoğraflarının bulunduğu tabelanın önünde mum yakıp ailelerle görüştü. Irkçı terörist Tobias Rathjen'in saldırısında yaşamını yitirenler Berlin, Hamburg, Bremen ve Delmenhorst'ta anıldı. Berlin'de çeşitli sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla Neukölln ilçesindeki Herrmanstrasse tren istasyonunda bir araya gelen binlerce kişi, Oranien Meydanı'na kadar yürüdü.GÖSTERİCİLER, "Biz unutmaya karşı mücadele edeceğiz", "Hanau her yerde", "Anma, aydınlatma, adalet, netice", "Kundakçıları durdurun", "Hiç unutmayın, Hanau, 19.02.2020" yazılı pankart ve dövizlerle kurbanların fotoğraflarını taşıdı. Hermann Meydanı'nda duran göstericiler, kurbanlar için bir dakika sessiz kaldı, ırkçı saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri okundu. Organizatörler, 20 bin katılımcıdan söz etti.STEİNMEİER de konuşmasında, "Aydınlatmak ve açıklığa kavuşturmak hiç kimsenin takdirine kalmış değildir, devletimizin kamuoyuna ve özellikle ailelere karşı yükümlülüğüdür. Sadece bu yükümlülük yerine getirildiği ve yanıtlanmamış sorular yanıtlandığı ölçüde kaybedilen güven, yeniden kazanılabilir" diye konuştu. Irkçı Alman Tobias Rathjen 19 Şubat 2020 tarihinde üç ayrı işyerine terör saldırısı düzenlemişti. Rathjen saldırıda Sedat Gürbüz, Fatih Saraçoğlu, Gökhan Gültekin, Ferhat Unvar, Hamza Kurtoviç, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Kaloyan Velkov ve Vili Viorel Paun'u öldürmüştü.CONGRESS Park Hanau'da düzenlenen resmi törende aileler, "Bu olay aydınlatılıncaya kadar durmayacağız, bu işin peşini bırakmayacağız" dediler. Kurban aileleri adına törende konuşmayı ölen Hamza Kurtoviç'in babası Armin Kurtoviç yaptı. Olayın gerçekleştiği andan beri dünyanın durduğunu söyleyen Kurtoviç, "Her gün bu olayın nasıl bu noktaya geldiğini düşünüp duruyorum" diye konuştu.KURTOVİÇ, "Bu olayın neden önlenemediğini düşünüyorum. Bu olay aydınlatılmalı. Ama aydınlanma isteği yok. Bir yıldır sorularımıza cevap arıyoruz, ama kimseye sesimizi duyuramıyoruz, reddedilip duruyoruz" dedi. Olayın öncesinde ve sonrasında ihmali olanların hesap vermesini isteyen aileler, "Böyle bir olay asla tekrarlanmamalı" dedi. Kurtoviç'in konuşmasında Cumhurbaşkanı Steinmeier'e teşekkür edip, Hessen Başbakanı Volker Bouffier'in adını bile anmaması dikkat çekti.HAMBURG'DA "Hamburg'dan Hanau'ya uzanan dayanışma" sloganıyla düzenlenen gösteriye katılan 2 bin kişi, ırkçı terör saldırısının aydınlatılmasını istedi. Delmenhorst'ta İşçiler ve Gençler Derneği tarafından organize edilen anma programına belediye başkan adayları FDP'den Murat Kalmış ile SPD'den Funda Gür de katıldı. Delmenhorst tek yürek olup ırkçılık ve ayrımcılığa "Hayır" dedi. Bremen'deki anma da kalabalık geçti.FATİH Saraçoğlu'nun abisi Hayrettin Saraçoğlu, kendileriyle yakından ilgilenen ve manevi olarak destek olan Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer'e teşekkür etti. Sedat Gürbüz'ün annesi Emiş Gürbüz ise törenden sonra AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya ile görüştü.HANAU kurbanları için Frankfurt'ta sokaklara asılan iki afişin üzerine gamalı haç çizildi. Gamalı haçların siyah keçeli bir kalemle ters çizildiği açıklandı. Essen kentinin Steele semtinde de benzer bir olay yaşandı. Bir alt geçidin duvarına "Hanau Ha Ha" yazısı yazılırken, a harfleri ters gamalı haç olarak çizildi. ESSENRHEİNLAND Pfalz Eyaleti'nin en genç belediye meclisi üyesi olarak 19 yaşında seçim kazanan Selina Akdeniz de Hanau kurbanlarını unutmadı. Hanau'daki terörün kendisine ırkçı terörün ne kadar yakında olduğunu gösterdiğini belirten Akdeniz, "Ben de orada olabilir, ben de kurban olabilirdim. Biz göçmen kökenli gençlerin bir değeri yok mu?" diye sordu. Akdeniz, ırkçılığın artık göçmen kökenliler için günlük bir hadise haline geldiğini kaydetti.ALMAN 1. Futbol Ligi'nde bu hafta sonunda oynanan maçlarda terör kurbanları unutulmadı. Haftanın maçı olan Eintracht Frankfurt-Bayern Münih maçında Frankfurtlu Amin Younes, Bayern'e attığı golün sevincini Fatih Saraçoğlu'nun isminin yazdığı tişörtle gösterdi. Bielefeld- Wolfsburg maçı öncesinde Hanau kurbanları anılırken, iki takım kaptanları sahaya hakem üçlüsüyle birlikte "Asla Unutma" yazan pankartla çıktı. Ölenlerin ön isimlerinin yazılı olduğu pankartı takım kaptanları Fabian Klos ve Koen Casteels ile hakem Felix Brych tuttu.Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in de katıldığı törene Türkiye'den Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya da geldi. Törende ayrıca Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ve Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer de hazır bulundu.