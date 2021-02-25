3. dalganın içindeyiz

Almanya'da koronavirüs kısıtlamaları çağrısı giderek artarken Başbakan Angela Merkel, ülkenin üçüncü dalganın içinde olduğunu söyledi. Temkinli olunmasını ve bu yönde adımlar atılmasını savunan Merkel, CDU / CSU parlamento grubunun çevrimiçi toplantısında adım adım açılımdan yana olduğunu da yineledi. Merkel, bir koronavirüs dalgası daha olmaması gerektiğini vurguladı.MERKEL, iki hafta önce koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesiyle 3. dalga ile karşı karşıya kalınabileceği uyarısında bulunmuştu. Ülkede, son 24 saat içerisinde 422 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi. Almanya'da bugüne dek 1631 Türk koronadan ölürken, toplam ölü sayısı 68 bin 740'ı buldu. Günlük vaka sayısı 8007, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 402 bin 818 oldu. BERLİN