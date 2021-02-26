Almanların BioNTech ısrarı

Almanya'da 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasında 5 milyon 373 bin 222 kişi aşılandı. 83,2 milyon nüfusa sahip ülkede ikinci doz aşıyı olanların sayısı 1 milyon 854 bin 928'de kaldı. Almanlar, Türk bilim insanlarının geliştirdiği BioNTech'in Comirnaty isimli aşısına güvenip bu aşıyı olmak isterken, diğer aşıların etkili olduğuna inanmıyor. Aşılananların sayısının bu kadar düşük olmasının sebepleri arasında AstraZeneca aşısının etkinliğine olan güvensizlik de gösteriliyor. Kendisinin de aşı olmak için sırasını beklediğini belirten Başbakan Merkel, AstraZeneca aşısını 'güvenli' olarak tanımladı ve "Aşı kıt olduğu müddetçe aşıyı seçemeyeceksiniz" diye konuştu. FRANKFURT