Komando Deniz Arda'dan acı haber geldi

İsveç'in başkenti Stockholm'de 18 Kasım 2020 günü kayboldu. İsveç ordusunun savunma silahlarını harekete geçirecek üç önemli subaydan biriydi. 31 yaşındaki deniz komando subayı Deniz Arda'dan acı haber geldi. Stockholm Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Carina Skagerlind, 10 gün önce Stockholm'ün güneyinde Tyresta Ulusal Parkı'nda bulunan cesedin Arda'ya ait olduğunun belirlendiğini bildirdi.SKAGERLİND, "Ailesine haber verildi. İlk incelemelerde suç unsuru yok" dedi. Doğa yürüyüşçüsü biri, 27 Şubat Cumartesi Tyresta Ulusal Parkı'nda gezerken sarp kayalıkların arasında bir ceset görmüş ve polise ihbarda bulunmuştu. Arda, kaybolmadan önce arkadaşlarına Stockholm'ün Nacka bölgesinde sarp kayaların arasında uzun bir koşuya çıkacağı bilgisini paylaşmıştı. STOCKHOLMBABA Yüksel Arda, "Polis, cinayet, kaçırılma, canına kıyma veya kendi isteği ile ortadan kaybolma teorileri üzerinde çalışıyor. Evinde, cep telefonu, kimliği ve koşuya çıkmak için hazırladığı sırt çantası masasında duruyor" demişti.